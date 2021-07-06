EVİNDE KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ

Edinilen biliye göre, olay, akşam saatlerinde Borazanlar Mahallesi Bozkurt Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Hakan Caner’e ulaşamayan yakınları, şahsın apartmanın bodrum katında olabileceği şüphesi üzerine bodruma indi. Kapının kilitli olduğunu gören yakınları durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin kapıyı açmasıyla Hakan Caner’in kendisini asarak intihar ettiği görüldü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Caner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hakan Caner'in öldüğünü duyan yakınları apartmanın önünde gözyaşlarına boğuldu. Genç adamın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.