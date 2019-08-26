Evinde ölü bulundu

Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evden gelen kötü kokular nedeniyle eve giren polis, evde yalnız yaşayan şahsın cesediyle karşılaştı.

Evinde ölü bulundu

Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Kaygana Mahallesi'nde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Kemal Akkuş'un evinden kötü kokular yayılması üzerine mahalledeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 10 gündür mahalle sakinleri tarafından görünmeyen Akkuş'un evine giren polis ekipleri, yaşlı adamın bozulmuş cesediyle karşılaştı. Akkuş'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ekipler tarafından evden çıkarılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019, 10:09
Esra Perçin

Esra Perçin

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