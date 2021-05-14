Evinde ölü bulundu!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Sağlık Mahallesi Sancak Sokak’ta oturan Arif Danışman'ı (61) birkaç gündür görmeyen apartman yöneticisi, polise haber verdi. Danışman'ın evine gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine Danışman'ın yakınlarına ulaşmaya çalışan ekipler, birinci kattaki daireye merdivenle çıkarak camdan içeriye baktı. Danışman'ı koltukta yatarken gören ekipler, oğlu olay yerine geldikten sonra camdan daireye girerek kapıyı açtı. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, Danışman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Danışman'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.