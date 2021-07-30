Evinde ölü bulundu

Haber: Aysun Beykoz

Kültür mahallesi Pınar sokakta bir apartmanın giriş katında yaşayan Mehmet Koday’a (63) sabah saatlerinde ulaşamayan arkadaşları durumu Koday’ın komşularına haber verdi. Koday’ın yaşadığı evin açık olan penceresinden içeri bakan komşuları şahsın yerde yarı çıplak halde hareketsiz olarak yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Koday’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede plastik şişeler içinde sahte alkol yapımında kullanılan maddeler bulundu. Koday’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021, 12:28