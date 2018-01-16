Haber: Semih Baykal

İlimiz Tabaklar Mahallesi Karakoç Sokak üzerinde bir apartmanın birinci katında bulunan dairede yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Salahattin Çavdar’dan uzun süre haber alamayan komşuları gece saatlerinde eve geldi. Uzun süre zile basmalarına rağmen Çavdar kapıyı açmayınca, komşular durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkondan içeri girip kapıyı açtıktan sonra polis ekipleri 68 yaşındaki yaşlı adamı mutfakta yerde yatar halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Çavdar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kesin ölüm nedeni belli olmayan Çavdar’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na kaldırıldı.