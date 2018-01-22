Haber: Kasım ŞAHİN

Sait Bolat Bolu’da tanınan isimlerden biriydi. Ağabeyi Suat Bolat’ı yaklaşık 20 yıl önce bir trafik kazasında kaybeden ve ardından annesini toprağa koyuna Bolat, babasını da kaybedince kendini alkole verdi. Uzun yılla ANATEM’detedaevi gören Sait Bolat, yaşadığı evde yatağında ölü olarak bulundu.

Sait Bolat’la ilgili acı haber dünsabah saatlerinde geldi. Bahçelievlerde yalnız yaşadığı evinden 3 gün boyunca ses gelmeyince komşuları şüphelendi ve polise haber verdi. Polis eve girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Sait Bolat henüz 40 yaşındayken alkol komasına girerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgimi soruşturma başlattı.