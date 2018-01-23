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23 Ocak 2018 Salı
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    • Evinde tüfekle intihar etti

    İlimiz merkez köylerinden Kındıra Köyünde önceki gün yaşanan intihar olayı köyü yasa boğdu. Baba evinde çenesine dayadığı av tüfeğiyle intihar eden genç adam olay yerinde can verdi.

    23 Ocak 2018 Salı 09:46
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    Evinde tüfekle intihar etti

    Haber: Gönül Olutürk

    Önceki gece saat 12.00 sularında Kındıra Köyünde meydana gelen olayda 42 yaşındaki Alim Yılmaz isimli genç adam yaşamını yitirdi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde zabıta memurluğu yapan Yılmaz’ın psikolojik tedavi gördüğü ve doktor raporuyla izinli olduğu öğrenildi. Sağlık raporuyla izne çıkan ve dinlenmek için Kındıra Köyündeki baba evine gelen Alim Yılmaz’ın evde bulunan babasına ait av tüfeğini alarak çenesine dayadığı ve ateşlediği belirtildi. Tüfek sesiyle ailesinin Yılmaz’ın yattığı odaya geldiği ve oğullarının kanlar içindeki cesedi ile karşılaştığı, Alim Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Yılmaz’ın kısa bir süre önce eşinden ayrıldığı ve bu ayrılık nedeniyle bunalıma girdiği bildirildi. Üç aydır psikolojik destek aldığı belirtilen Yılmaz dün düzenlenen cenaze töreni ile kındıra köyünde toprağa verildi.

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