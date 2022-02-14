Evinde uyuyakalan adamı kayboldu sandılar

Haber: C. Kutay Aykan

Olay saat 12.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak Çınar Apartmanında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde en son kardeşiyle konuştuğu öğrenilen 59 yaşındaki Rahmi Çağlar’dan, ailesi 18 saattir haber alamadı. Haber alamayan aile Rahmi Çağlar’ın evine itfaiye, ambulans ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, apartman kapısını kırarak Rahmi Çağlar’ın bulunduğu daireye ilerledi. Çağlar’ın evinin kapısını da kırmak üzere balyoz darbeleri vurdu. Evinde uyuyakalan Rahmi Çağlar balyoz darbeleri ile uyandı. Gürültü sesleri ile kapıya çıkan Çağlar şakına döndü.

Kardeşinin ‘sen neredesin ağabey?’ sorusu üzerine Çağlar, “ben uyuyordum” dedi.