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Evinde yaşamını yitirdi

Köroğlu Televizyonu Reklam ve Halkla İlişkiler müdürü Şerafettin Özkaya’nın oğlu Köroğlu Matbaası sahibi Alaattin Özkaya geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Evinde yaşamını yitirdi

Haber:Okay Özcan

Köroğlu Televizyonu Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü olan Şerafettin Özkaya’nın oğlu Alaattin Özkaya hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak anjiyo olan Köroğlu Matbaası sahibi Alaattin Özkaya, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Şüpheli ölüm olayı ihbarı üzerine  Reşat Aker Sokak Başkalyoncu Apartmanına üçüncü kata polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren görevliler Özkaya’nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Yapılan ön testte Özkaya’nın kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

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