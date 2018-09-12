Haber:Gönül OLUTÜRK

Bolu Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda çalışan Yücel B., dün gece saatlerinde bir süredir ilişkisi olduğu kız arkadaşıyla tartıştı. Yakınları, Yücel B.'den dün geceden beri haber alamayınca Aktaş Mahallesi'ndeki evine gitti. Evde Yücel B.'yi iple asılmış olarak gören yakınları fenalaştı. Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Yücel B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Fenalaşan yakınları da ambulansta sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Yücel B.'nin cesedi incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.