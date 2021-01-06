“Evini elbirliği ile inşa edeceğiz”

Haber: BMA

Aralık ayın sonunda Gerede ilçesi Koçumlar Köyünde meydana gelen yangında 73 yaşındaki Yusuf Çetintaş hayatını kaybetmiş ve ev tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da olay sonrası yangın bölgesine giderek acılı aileye taziyelerini iletmiş ve yanlarında olduklarını bildirmişti.

“EVİNİ ELBİRLİĞİ İLE İNŞA EDECEĞİZ”

Başkan Allar ve hayırseverlerin desteği ile aileye ivedilikle yeni ev tutulup eşyalar yerleştirildi. Ailenin yeni eve taşınmasının ardından Allar, yangında eşini kaybeden Şehriye Çetintaş’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Allar, “Geçtiğimiz günlerde Koçumlar Köyümüzde meydana gelen yangında eşini ve evini kaybeden Şehriye Teyzemizi geçici ikametinde ziyaret ettik. Evinin tutulmasından eşyaların teminine kadar 3 gün gibi kısa bir sürede yeni evine yerleşen Çetintaş ailemizin ihtiyaçlarını hayırseverlerimizin büyük destekleriyle Belediyemizce karşıladık. İlkbaharla birlikte evini de elbirliği ile inşa edeceğiz. Rabbim tüm hemşehrilerimizi afetlerden korusun. Maddi destek sağlayan hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ederim” dedi.