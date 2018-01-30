Haber :Esra Öztürk

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2018'de ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımları, Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki (TÜFE) artışa göre güncellendi. Riskli alanların ve riskli yapıların kentsel dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesi amacıyla 31 Aralık 2012'de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, riskli yapı olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine yapılacak kira yardımları TÜFE doğrultusunda arttırıldı. Bu kapsamda illere göre kira yardımları en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olarak belirlendi.