Evini uyuşturucu imalathanesine çevirdi

​​​​​​​Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişi veya kişilere geçit vermiyor.

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirdi

Haber: C. Kutay Aykan

Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu şehir içi çalışmalarda işsiz olduğu öğrenilen A.D. (52) isimli yabancı uyruklu şahsın yapılan ikamet aramasında;

 içime hazır, satışa hazır olmak üzere toplam  daralı ağırlığı 12 kilo Kubar esrar maddesi, Daralı 782 gram Likit Esrar maddesi, 3 adet 60-145 cm uzunluğu arasında  bulunan dişi Hint keneviri bitkisi, 1 adet Kurusıkı tabanca ve 1 adet Tüfek ele geçirildi.

Şahıs hakkında gerekli  işlemler yapıldıktan sonra, tercüman bir kadınla birlikte adli makamlara sevk edildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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