Evini uyuşturucu tarlasına çevirdi

Haber: Okay Özcan
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesinde oturduğu evini uyuşturucu tarlasına çevirdiği ihbarı üzerine, eve şok baskın düzenledi.
U.Ö.’nün evinde yapılan aramada 507 gram esrar, saksılara yetiştirilen 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Uyuşturucu yetiştirmek ve ticaretini yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan U.Ö., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Savcılığa sevk edildi.Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021, 14:38