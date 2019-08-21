Evinin duvarını Atatürk ile süsledi

Haber: Birol Ertunç

İlimiz Seben ilçesi Kızık köyünde yaşayan Şefik Ay adlı vatandaş, klasik köy yaşamının sınırlarını zorluyor. Yaptığı yağlıboya resimler ile Şefik Ay, ortaya çıkardığı başarılı eserlerle görenleri hayrete düşürüyor. Geçtiğimiz yıllarda Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde sergi de açan Ay, bu sergisi ile yerel ve ulusal medyada ses getirmişti. Boş zamanlarını resim çizerek değerlendiren Ay için resim çizmek, bir hobiden çıkarak, yaşamının bir parçası haline gelmiş durumda.

İklimin çok sert geçtiği bin 400 rakımlı Kızık köyünde ileri seviyede Meyve tarımı ve üretimi yapan Şefik Ay, Atatürk sevgisini ölümsüzleştirmek için de yeteneğini konuşturdu. Ay, yaşadığı köy evinin duvarına yaptığı Atatürk portresi ile anlamlı bir çalışma daha ortaya koydu.