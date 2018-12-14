Haber: Aysun Beykoz

Yaptığı protestolar ve gerek yerel gerek ulusal olaylara verdiği tepkilerle Bolu ve Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı Büyük Birlik Partisi(BBP) Bolu Eski İl Başkanı ve Köroğlu Gençlik Teşkilatı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KGT) Başkanı Mahmut Alan, evinin övünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Evinin önünde yüzüne sprey sıkarak KGT Başkanı Alan’ı darp eden 4 kişi olayın ardından kayıplara karıştı. Olay sonrası yaralanan Mahmut Alan, olay yerine gelen polis ekipleri ve ambulansla birlikte hastaneye kaldırıldı. Mahmut Alan’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayın failleri her yerde aranıyor.

Öte yandan Mahmut Alan’ın Bolu Belediye Başkan Adayı olmayı düşündüğü ve 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 14.00’te Kent Meydanı’nda konuyla ilgili basın açıklaması yapacağı duyurulmuştu.