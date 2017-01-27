Olay, saat 17.00 sıralarında Bolu'nun Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Şafak Sokakta meydana geldi. Sami Holat isimli bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen 2 katlı evin avlusunda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik bir süre içinde yangını söndürmeyi başardılar. Mahalledeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangında pek çok kişi çıkan dumandan etkilendi.

Yangının çıktığı sırada mutfakta yemek yaptığını söyleyen Holat, "ben yemek yapıyordum. bir anda avludan duman geldi. yangının nereden başladığını bilmiyorum" dedi.