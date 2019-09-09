Evinizde sonbahar sadeliği

Haber: Esra Perçin

Bir Özdilek markası olan Sadem, özel koleksiyonlarıyla vitrinlerdeki yerini alıyor. Yüzde yüz organik pamuktan üretilmiş butik nevresim takımı, baskılı nevresim takımı, yatak örtüsü, bebek nevresim takımı, havlu, bornoz ve paspasların yer aldığı Sadem ürünlerinde sade ve şık motifler ön plana çıkıyor. Doğala ve doğaya dönüş mottosundan ilham alınarak hazırlanan koleksiyonlarını kullanıcıların beğenisine sunan Sadem’de, sonbaharın romantik izlerini görmek de mümkün.

YATAK ODALARINDA SATEN ŞIKLIĞI

Doğaya duyulan özlemi, sadeliği ve doğaya ait izleri barındırdığı nevresim takımlarıyla yatak odalarında ihtiyaç duyulan dinginliğe yer açan Sadem ürünleri, sofistike renkleriyle kullanıcılara saten şıklığını sunuyor. Pine, Willow, Alder, Juniper, Linden ve Magnolia nevresim takımlarının ön plana çıktığı Sadem, çift kişilik ve battal boy ebatlarda satışa sunuluyor. Nevresim, çarşaf, iki adet volanlı yastık kılıfı, iki adet standart yastık kılıfı ve bir adet kare yastık kılıfı ise nevresim takımını tamamlayan diğer parçaları oluşturuyor.

Sadelik ve doğallığı yaşam alanlarına dahil etmek isteyen kullanıcılar, sademhome.com.tr’den ürünleri inceleyebiliyor. Seçili Özdilek mağazalarından veya Özdilekteyim.com çevrim içi alışveriş sitesinden Sadem’in büyüleyici ürünlerini satın alabiliyor.