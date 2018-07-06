Haber: Esra Öztürk

Önceki gün gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ersin Yıldız'ın cenazesi, memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Akıncılar köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Gelecek hafta askere gideceği öğrenilen Ersin Yıldız’ın annesi Behiye Yıldız (53) ise oğlunun ölüm haberini alınca fenalaştı. Sağlık ekiplerinin desteği ile ayakta durabilen anne Yıldız, oğlu toprağa verildikten yaklaşık 3 saat sonra yeniden rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Yıldız, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Sabaha karşı trafik kazasında ölen oğlunun acısına dayanamayıp kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren anne Behiye Yıldız'ın cenaze namazı akşam namazı öncesi Akıncılar Köyü Camii'nde kılındı. Anne Yıldız'ın cenazesi Doğancı Köyü'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Dün sabaha karşı trafik kazasında ölen oğlunun yanına defnedilen annenin mezarının tacına tülbent asıldı. Anne oğulun aynı gün içinde ölüp aynı yan yana defnedilmesi yürek burktu.