Evlenmek isteyenlere korona darbesi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mutlu bir yuva kurmak için Bolu Belediyesi’ne başvuran çiftlerin nikah kıyma işlemleri, Bolu Evlendirme Dairesi ve özel nikah salonlarında pandemiye uygun şekilde gerçekleştirildi. İlk üç ay yasaklanan törenler Haziran ayından itibaren kısıtlı davetli alımıyla devam etti. Önceleri yalnızca gelin – damat ve nikah şahitlerinin katılabildiği törenlere sonradan 150 kişinin katılabilmesi sağlandı. Daha kalabalık organize edilen düğünler ise belediyenin açık salonunda gerçekleştirilmeye başlandı. Önceki senelerdeki artış göz önüne alındığında 2020 yılında 1500’e varması beklenen nikah sayısı ise yılın neredeyse tamamını kapsayan pandemi salgını ve kısıtlamalar sebebiyle 1054’te kaldı. Birçok çift nikah hayalini pandemi sonrasına ertelemek zorunda kaldı.

Gerçekleşen nikâhlardan 38’i Belediye Başkanı Tanju Özcan, 62’si ise Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir tarafından kıyıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 10:48