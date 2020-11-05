Evlerde uyuşturucu arandı



Haber:Erdal Tanrıverdi

İlimizde sürekli ihbar üzerine uyuşturucu kuryeliği yapan araçlara operasyon düzenleyen kolluk kuvvetleri bu kez yerleşik mekânlara uyuşturucu baskını gerçekleştirdi. Üç farklı adrese düzenlenen uyuşturucu baskınında evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile cam aparat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 3'ü haklarında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.