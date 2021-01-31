Evlere şenlik muhtar

Haber: C. Kutay Aykan

Ömerler Köyü Muhtarı İlyas Şener dün pandemi kısıtlamaları olduğu halde kendisine ait av köpeklerini ve ruhsatsız olduğu belirlenen av tüfeğini alarak arkadaşlarıyla ormanlık alana gitti. Pandemi nedeniyle hafta sonu her türlü faaliyetin yasak olmasını hiçe sayan Muhtar Şener arkadaşları ve köpekleriyle avlanırken, çevre köy sakinleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayet edildi. Şikayet üzerine bölgeye gelen Jandarma ve DKMP ekipleri sevk edildi. Jandarma ve DKMP ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhtar Şener ve iki arkadaşı avlanırken suçüstü yakaladı. Kontrolde avda kullanılan tüfeklerin ruhsatsız olduğu ve avlanan kişilerin avlanma tezkeresi olmadığı anlaşıldı. Ruhsatsız ki adet av tüfeğine jandarma tarafından el konurken, Muhtar İlyas Şener, “av yapmıyordum. Köyün içme suyu hattında arıza olduğu için buraya geldim. Ormanlık alan olduğu için köpeklerimi ve av tüfeğimi yanıma aldım. Ben av sevmemde yapmamda” dediği öğrenildi.

Ömerler köyü su hattının Muhtar Şener’in yakalandığı bölgede olmadığı belirten DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten, ruhsatsız ateşli silah bulundurmaktan, Pandemi yasaklarına uymamaktan ve Kabahatler Kanunu mucibince cezai işlem uyguladılar.