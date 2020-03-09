Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından “Evliliğe İlk Adım” semineri düzenlendi. Sözlü, nişanlı veya evliliğin ilk 5 yılında olan çiftlere yönelik düzenlenen seminer dört hafta boyunca devam etti. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizleri Zeynep Akman, Bedriye Yılmaz ve Kadir Öztürk seminere katılan çiftlere evlilik, ahirete uzanan birliktelik, nikâh ve sorumlulukları, ailede iletişim dili, ailede iffet ve mahremiyet, ‘yuvamız merhamet ocağı olsun’, çocukla şenlenen yuvalar, ‘evlilikle büyüyen ailem’, çevre bilinci ve tüketim ahlakı konularında eğitim verdi.

4 haftalık semineri sonunda düzenlenen programa katılan İl Müftüsü Orhan Genç çiftlere hitaben yaptığı konuşmada, “Birer varlık olarak, en güzel şekilde yaratılan kadın ve erkek aynı özden, aynı kökten ve aynı candan hayat bulur. Fiziksel ve bedensel farklılıkların getirdiği güzellikleri harmanlayarak birbirine eş olur. Eş olmak: biri diğerinde tükenmeyen, her ikisi de varlığını koruyan ama birbirinden de uzağa düşmeyen iki gönül olmak demektir. Allah Tealâ Nisa Suresinde: Ey İnsanlar, sizi tek bir candan yaratan Rabbinizden sakının ki O tek candan eşini de yarattı, ikisinden ise nice erkekler ve kadınlar türetti buyurmuştur. İki ayrı gönül, iki ayrı ömür nikâhla bir araya gelir. Kadın ve erkek evlilik yoluyla sükûn ve mutluluğa kavuşur. Allah evlilik yoluyla eşler arasında sevgi, şefkat, merhamet, kaynaşma ve yakınlaşma duygularını yaratır. Bu Allah’ın (c.c) varlığının delillerindendir” dedi.

İl Müftüsü Genç konuşmasında ayrıca Evliliğe İlk Adım seminerlerinin yeni gruplarla devam edeceğini belirtti ve seminer için çiftlerin Müftülüğün Valilik Binasının arkasındaki Ek Hizmet Binasındaki bürosuna gelerek veya 215 39 77 numaralı telefondan arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti. Program, seminere katılan çiftlere Orhan Genç tarafından katılım belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.