Evlilik cüzdanını verdi beraat etti

Haber: C. Kutay AYKAN

2015 yılında sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı 15 yaşındaki Rahime Ertem Sarı’ya Bolu’nun mesire alanlarından biri olan Gölköy’de, cinsel tacizde bulunmaktan hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Özkan Sarı’nın son davası görüldü. 8 Mayıs 2019 tarihinde dünya evine giren 18 yaşındaki Rahime Ertem Sarı ile sanık kürsünde bulunan Özkan Sarı’dan evlilik cüzdanını istedi.

Son kez savunmasını yapan sanık Özkan Sarı; “Başkanım 2015 yılında mağdurla facebook sosyal paylaşım sitesinden tanıştım. Kendisiyle evlenmek amacıyla görüşmeye başladım ve o yılda yaşının 15 olduğunu hiç bilmiyordum. Kendi isteğiyle Gölköy’de cinsel ilişkiye girdim. Sonra da şu an eşim olan Rahime’nin annesi ve babası şikayetçi olduğundan, yargılanmaya başladım. Yaşının 15 olduğunu öğrenince kesinlikle 3 yıl boyunca ilişkiye girmedim ve yaşının 18 olmasını bekledim. Eşim, benden şikayetçi ve davacı olmadı. Onu çok seviyorum ve onu ömür boyu mutlu edeceğim” dedi.

8 Mayıs 2019 tarihinde ailesinin şikayetçi olduğu eşinden davacı ve şikayetçi olmadığını belirten Rahime Ertem Sarı’da; “Eşimi bende çok seviyorum. Onun ceza almasını istemiyorum. Babam beni çok dövdüğü için Özkan’ı bir kurtuluş çaresi olarak gördüm ve bu kurtuluşu da yakaladım. Ne olursunuz eşime ceza vermeyin” diye savunma yaptı. Mahkeme heyeti, genç çiftlerin evlilik cüzdanını cüzdanın inceledikten sonra, cüzdanını fotokopisini alarak dava dosyasına koyup, sanık Özkan Sarı’nın beraatine karar vererek, genç çiftlere mutluluklar dilediler. Genç çiftler duruşma sonrası evlilik cüzdanını göstererek, mutluluğun fotoğrafını çektirdiler.