Evrak eksikliği nedeniyle İGM’den onay çıkmadı

Haber: Volkan Yılmaz

Yaşar Yüceer’in yokluğunda başkanvekili Üzeyir Ercivan’ın başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Ağustos Ayı toplantısının Perşembe günü gerçekleştirilen oturumunda Yeniçağa ilçesi Gölbaşı hudutlarında bulunan taşınmaz için hazırlanan enerji depolama alanı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı amaçlı uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Yeniçağa gölüne ve doğaya vereceği zarardan dolayı Yeniçağa halkı başta olmak üzere birçok kesimin yapımını istemediği tesis ile ilgili hazırlanan talep dosyasının evrak eksikliği nedeniyle idareye geri gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi. Tesisisin yapımı için gerekli olan imar planının onanması Eylül ayına bırakıldı.

Başta Yeniçağa halkı olmak üzere birçok doğaseverin de yapımını istemediği tesis ile ilgili olarak İl Genel Meclisi üyelerinin onayı ertelemesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınmış olması tesisin yapılması konusunda büyük rol oynuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın nihai izinlendirme için görüş yazısı olmadığı gerekçesiyle bir ay ertelenen onay, belge geldikten sonra yeniden gündeme getirilerek onaylanacak.