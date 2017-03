BASIN BÜLTENİ

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Meclis Başkanı Gökhan Yaman, Oda Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, çevre illerin oda başkanları ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine hükümet, kamu ve özel sektör el ele vererek ulaşılacağını ifade ederek, “Her zaman söylemekten yılmayacağımız, ülkemizin 2023-2050 hedeflerine kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden birisi yapmak gibi son derece önemli bir hedefimiz var. Bu çatı hedefin bir parçasını da 500 milyar dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşmak oluşturuyor. Acımasız bir rekabet ortamındayız. Maliyetlerimiz artarken karlılıklarımız azalıyor. Her gün yenilik peşinde gitmek, işletmelerimizi büyütmek zorundayız. İnovasyonu sürekli kılmak ve kapasite artırabilmek için, öz sermaye dışında kaynağa ihtiyaç var. Türkiye’de ve dünyada işletmelerin % 95’ten fazlası özsermaye dışında kaynak kullanıyor. Burada en önemli hususlardan bir tanesi kaynağın cazip ve işletmeye uyumlu olması, kaynağa ulaşabilmenin sürdürülebilir olması ve kaynağın istenen boyutta olmasıdır. Bu konuları bugün burada masaya yatıracağız. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun geçenlerde aldığı kararlar bizi memnun etmiştir. Hem Eximbank’ın işlevselliği, hem de Kredi Garanti Fonu’nun teminatı artırıldı. Eximbank, ihracatçılarımızın soluk aldığı sağlam bir limanımızdır. Bu süreçte daha proaktif rol üstleneceğinden eminiz. Kredi Garanti Fonu ise teminat konusunda bir inovasyondur. İş dünyasının yeni öğrendiği bu Kurumun her geçen gün büyüyeceği ve daha fazla yaygınlaşacağını umuyoruz. Sizlerden isteğimiz bu Kurumun her ilde bir temsilciliğinin olmasıdır.” şeklinde konuştu.

Sonrasında konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve güvenlik bakımından her alanda bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, ekonomik terör saldırılarından bir tanesinin de ekonomik değerlendirme yapan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olduğunu belirtti. “Para güvensiz yerde durur mu?” diyen Metin 15 Temmuz’dan sonra dahi yatırımların 8 milyar dolar artarak bu senenin 12 milyar dolarla kapatıldığını söyledi. Metin, “15 Temmuz gibi çok önemli bir terör saldırısıyla bu ülke karşı karşıya kaldı. FETÖ terör örgütünün bu saldırısından sonra bütün ticarethanelerimiz çalıştı. Pazartesi günü bütün finans sektörünün bütün dinamikleri ekonominin her dinamiği harekete geçti. Bu dünyanın hiçbir tarafından olacak hadise değildir. 2002 yılına kadar Türkiye’ye giren doğrudan yatırım sermayesi 15 Milyar Dolar. 2002’den 2017’ye kadar Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım sermayesi 180 Milyar Dolar. Ülke olarak cumhuriyet tarihinde 90 senede yakaladığımızı artık senede yakalar hale geldik. 2016’da dünya ticaretinin küçüldüğü, sıkıntıya girdiği, dünya ticaretinin daraldığı bir ortamda FETÖ saldırısın olduğu bir ortamda, yanı başımızda savaşların olduğu bir ortamda yine doğrudan yatırım almaya devam ettik. Para güvensiz yerde durur mu? Durmaz. 15 Temmuz’da kadar gelen para 4 Milyar Dolar doğrudan yatırımda. 15 Temmuz’da kapak olsun diye 8 Milyar Dolar daha geldi. Yani biz bu seneyi 12 Milyar Dolarla kapattık. Kalkacaksın ondan sonra Türkiye yatırım yapılamaz notu vermeye çalışacaksın sözde. Bunlar bile bile yapılan işlerdir. Realite üzerinden, gerçekler üzerinden devam edeceğiz.” dedi.