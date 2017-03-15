“İhracat Finansmanında Türk Eximbank ile Kredi Garanti Fonu İşbirliği” toplantısı 20 Mart Pazartesi günü saat 15.00’de Bolu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Toplantının içeriği ile ilgili bilgiler veren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, firmaların yatırım ve işletme faaliyetlerini sağlıklı biçimde sürdürme konusunda finansmana erişim seçeneklerinin önemine değinerek, ihracat bazlı faaliyetlerin finansmanına çeşitli kredi enstrümanlarıyla destek veren Türk Eximbank ve firmaların kullandıkları kredilere birçok başlıkta kefalet yoluyla destek veren Kredi Garanti Fonu’nun tepe yöneticilerinin Bolulu firmalarla bir araya geleceğini söyledi.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in de katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplantıya Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli’nin konuşmacı olarak katılacağını bildiren Ateş, iki kuruluşun firmalara yönelik faaliyetleri hakkında birinci düzeyden bilgiler verileceğini ifade etti. Soru-cevap oturumunda ise firmaların iki kuruluşun faaliyet alanlarıyla ilgili konularda merak ettikleri hususlara dair bilgiler alabileceklerini dile getiren Ateş, Oda üyesi firmaları 20 Mart 2017 Pazartesi günü saat 15.00’de Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan toplantıya davet etti.