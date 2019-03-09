Eylem Bakan Soylu’ya takıldı

Haber. Aysun Beykoz

Müslüman erkek ve kadınlar bugün meydanlara indi. 'Türkiye Aile Meclisi' öncülüğünde, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa başta olmak üzere aile kurumunun altını adeta dinamitleyen yasaların kaldırılması için eylemler yaptı. Aynı eylemin Bolu ayağı ise Cuma namazı çıkışında Yıldırım Beyazıt Camii önünde yapılacaktı. Planlanan eylem planlanmayan misafir nedeniyle iptal edildi. Bugün ülke genelinde cuma namazının ardından basın açıklaması ve dua yapıldı. Türkiye Aile Meclisi, 8 Mart 2019 tarihinde Cuma namazının ardından İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa gibi aile kurumun tehdit eden ve eşcinsel sapkınlığın önünü açan yasaların kaldırılması için ülke genelinde camilerde basın açıklaması ve dua yaptı. İstanbul Sözleşmesi iptal olsun, 6284 sayılı yasa kalksın, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşcinsellik terörü insanlık suçudur!sloganıyla yapılan basın açıklamalarının Bolu ayağı ise Büyük Camii önünde planlanmıştı. İlimizi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cuma namazı için Büyük Camiyi tercih edince günler önceden planlanan eylem Bolu’da yapılamadı.

Polis güvenlik nedeniyle 'Türkiye Aile Meclisi' öncülüğünde, yurt genelinde birçok camii önünde Cuma namazı çıkışı yapılan eylemin Bolu ayağını iptal etmiş oldu.