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    • “Eylem için seçilen tarih manidar!“

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Gölcük Tabiat Parkı’nın ihaleye çıkarılacağı haberlerinin ardından başlatılan tepki amaçlı eylemin tarihine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    17 Aralık 2017 Pazar 13:26
    Bu haber 1140 kez okundu
    “Eylem için seçilen tarih manidar!“

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Gölcük ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Gölcük'te bir bardak suda fırtına kopartmaya çalışanların eylem için hareket geçtiği tarihe dikkat çeken Doğanay, figüranların yine sahnede olduğunu söyledi. Doğanay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  "Dün Gezi Parkı'nı bahane ederek 17/25 Aralık kumpaslarına zemin hazırlayanlar, bugün üzülerek görüyoruz ki çok manidar bir tarihte, Gölcük bahanesiyle taşeronluğa devam etmektedirler. Hain FETÖ Terör Örgütünün avukatlığına soyunanlar, bugün ne yazık ki aldıkları emirle, bir yerlerde çizilen senaryolarda Gölcük bahane edilerek figüran alarak görev almaktadırlar. Amaç toplumu germek, amaç huzursuzluk yaratmak, amaç halka hizmetin önüne geçmek. Yalova'da dün Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi; ‘Böyle asırlık ağaçları kesenlerle, asırlık ağaçları idam edenlerle bir yere gidilmez. Bunlarda çevrecilik diye bir şey yok. Yeşile saygı diye bir şey yok’

    Bolu Belediyesi'nin komisyonlarında tartışılan ve son olarak da Bolu Belediyesi Meclisinde alınan kararla resmiyet kazanan Bolu Belediyesi tarafından Gölcük'ün daha güzel bir görünüme kavuşması için yapılacak bu çalışmaya aylardır ses çıkarmayanlar, bugün bir yerlerden gelen talimatla figüran olarak sahne alıyorlar. Çünkü Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi bunların amacı yeşil ya da doğa değil. Biz bu senaryoyu daha önce de gördük. Yalova'da katledilen asırlık ağaçlara sessiz kalanlar, bugün ne oldu da Gölcük için ortalığı ayağa kaldırmaktadırlar? Yaptıkları açıklamalara bakacak olursak, elle tutulur hiç bir gerekçeleri yok. Proje üzerinde hiç bir somut eleştiri yapamamaktadırlar. Biz biliyoruz ki; Belediyedeki iktidarları döneminde tek bir dikili ağaçları bulunmayan bu zihniyet, Bolu'nun dışı gibi içini de yeşillendiren bir Belediyenin çalışmasına bugün karşı çıkarken samimiyetten uzaktır. Artık son çırpınışlarını yaşayan bu zihniyet dün olduğu gibi bundan sonra da şunu çok iyi bilsinler ki; ülkesine sevdalı, Bolu'ya sevdalı AK Kadrolar, Halkımıza hak ettiği hizmetleri getirebilmek için karşılarına hangi engel çıkarsa çıksın, çalışmaya devam edeceklerdir." 

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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      Yorumlar
      Toplam 2 yorum mevcut

    • Tukhachu 1 gün önce yorumlandı

      sn doğanayın hatırlamak istediği bir tarih olabilir ama ne zaman yapılacaktı protesto ?? ağaçları kesip işi bitirdikten sonra mı ?? ya bu kadar gereksiz adamlar siyasetin içinde işte ...

      @Cevapla

    • Milliyetçi 2 gün önce yorumlandı

      tek sorum var başkana. binanızda neden atatürk posteri yok ?

      @Cevapla

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