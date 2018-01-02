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02 Ocak 2018 Salı
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    • Eylem öncesi Doğanay’dan açıklama

    AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nda kongreye 2 gün kala yaşanan krizin etkileri devam ederken, 3 Ocak’ta Nurettin Doğanay’a destek için yapılacak yürüyüş öncesi Doğanay’dan açıklama geldi. Doğanay, yürüyüşün iptal edilmesini istedi.

    02 Ocak 2018 Salı 11:15
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    Eylem öncesi Doğanay’dan açıklama

    Haber: Semih Baykal

    Geçtiğimiz hafta AK Parti 6. Olağan İl Kongresine 2 gün kala yaşanan aday krizi sonrasında istifa eden Nurettin Doğanay’a destek artarak devam ediyor. Doğanay’ın yakın çalışma arkadaşları ve bir grup AK Partilinin tarafından sosyal medyada ‘Bolu Nurettin Başkanı İstiyor’ adıyla destek kampanyası başlatılmıştı. Şimdilerde ise Nurettin Doğanay’ı destekleyenler 3 Ocak’ta parti binası önünde toplanarak yürüyüş yapmayı düşünüyor.  Doğanay’da yapılması düşünülen bu yürüyüş için bir basın açıklaması yaparak iptal edilmesini istedi. Doğanay açıklamasında;  “Sevgili Bolulular, kongremizin iptali ve ardından istifamla yaşanan Süreç bugün ne yazık ki farklı ve hiç arzu etmediğim bir yöne doğru gitmektedir. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki: istifam sonrası gerek evime ziyarete gelen, gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse de telefonla arayarak yanımda olan herkese şükranlarımı sunarım. 15 Temmuz gecesi baba nereye diyerek önümü kesen kızımdan bile çok sevdiğim davamda, İl Başkanlığından istifa edişim sonrası sosyal medyada başlatılan destek kampanyaları yine art niyetli insanlarca çarptırılmaya başlandığını üzülerek izliyorum. Allah şahit ki ben bu süreç te ne yapabiliriz, nasıl tepki gösteririz diyen herkese; kongrenin iptal edilmesi kararının Liderimizin kararı olduğu ve bunu tartışmanın, aksi yönde eylem ve söylemlerde bulunmanın kesinlikle doğru olmayacağını ifade etmeme rağmen, sosyal medyada başlayan sürecin 3 Ocak Çarşamba günü ilçelerimizden de katılımla bir eyleme dönüşecek olması asla tasvip etmeyeceğim bir durumdur. Bu tamamen Partimize zarar verirken, benim 2,5 yıllık il Başkanlığım süresince büyük uğraşlarla tesis ettiğim birliğimize de zarar verir. Kongremizin iptal kararı Liderimiz tarafından alınmıştır. İstifa etmek ise tamamen benim şahsi kararımdır. Şahsi tercihim olan il Başkanlığından istifamı sevenlerimin anlayışla karşılamalarını istiyorum.15 Temmuz gecesi Türkiye’de sokağa ilk inen Bolu Teşkilatı mensupları ve Bolu Halkından isteğim; iyi niyetle yapılacağına hiçbir şüphem olmayan Çarşamba günkü eylemi iptal etmeleri ve de katılmamalıdır. Bir kere daha bana bugüne kadar verdikleri destek için başta dava arkadaşlarım olmak üzere tüm Bolu halkına şükranlarımı sunarım” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanlığı’nda

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