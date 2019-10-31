Eylem yasağı uzatıldı

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Bolu’da daha Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra alınan toplantı, gösteri ve yürüyüş yasağı 15 gün süreyle uzatıldı. Konuyla ilgili olarak Bolu Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Müdürlüğümüzce, terör örgütüne müzahir basın yayın organları/sosyal medya paylaşımlarından edinilen bilgiler doğrultusunda Valilik Makamınca uygun görülen Yasaklama Kararında; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatını’ protesto etmek amacıyla; ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kuramların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetler ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere;) açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. Maddeleri hükümleri gereğince, Valilik Makamının 28/10/2019 tarih ve 47388285-10175.15160/1063 sayılı yazılarına istinaden, 28/10/2019 günü saat:11.00’dan 11/11/2019 günü saat:11.00’e kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2019, 10:50