Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan yüzde 65,87 ile karpuz olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -23,51ile kiraz oldu.

Bölgede domates yüzde 40,72, salça yüzde 33,89, sivri biberyüzde 30,80 ve okul defteri yüzde 28,56 oranında zamlandı. Limon yüzde -22,54, balık yüzde -20,45, t-shirt (kadın için) -8,71 ve kuru soğan -6,34 fiyatı düştü.