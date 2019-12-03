EYT konusunda iktidara seslendi

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşlar hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Mevcut AKP iktidarı bugüne kadar siyasi alışkanlık haline getirdiği verdiği sözü tutmama geleneğini sürdürmeye devam etmektedir. Kapısında emekli olmayı bekleyen ve bu durumu hak eden vatandaşların bu iktidarla birlikte bu beklentileri maalesef suya düşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı’nın beyanları ile bu duruma dair umutlar, tamamen sönmüştür.

“VATANDAŞIN TALEBİNE KULAK ASILMAMIŞTIR”

Seçim dönemlerinde çıkıp vatandaşa olmayacak vaatlerde bulunan AKP seçim sürecinin sonrasında oluşturduğu suni ve uzak gündemlerle vatandaşın esas sorunlarının dışındaki meselelerle gündemi soğutarak vatandaşa verdiği sözü yerine getirmemeye devam ediyor. Dün seçim meydanlarında verdiği sözü AKP iktidarı yine unutmuştur. Ekonominin sırtında ciddi bir kambur oluşturacağı açıklaması ile bu gün emekli olmayı bekleyen vatandaşların taleplerine kulak asılmamış ve vatandaşlar yine mağdur edilmiştir. Evet, belki bu işin gerçekleşmesi için devletin belli bir maliyet konusunu göze alması gerekebilir ancak devlette devamlılık esastır. Devlet önce vatandaşına verdiği sözü tutmalıdır. Mevcut AKP iktidarından verdiği sözü tutmasını bekliyoruz. Biz İYİ Parti olarak bu konuyu unutturmayacağımızı ve bu durum dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın haklarının kazanımı için mücadele edeceğimizi, hak arayışlarında her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Biz İYİ Parti olarak bu konunun çözümü için samimi olduğumuzun bilinmesini istiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2019, 12:23