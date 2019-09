EYT’lilerden İYİ Parti’ye ziyaret

Haber: BMA

Sosyal Güvenlik Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası mağdur olan ve yaş dolayısıyla emekli olamayan vatandaşların oluşturduğu EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) grubu giderek büyümeye devam ediyor. İllerde oluşturdukları temsilciliklerle federasyon olma yoluna giden ve seslerini birlikte daha da fazla yükselteceklerini söyleyen EYT Bolu İl Temsilcisi Ersoy Bayram ve EYT Bolu-Düzce-Sakarya Grubu Başkanı Mehmet Ali Çelik, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş’ı parti binasında ziyaret etti.

BAYRAM: “DERTLERİMİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ“

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen EYT Bolu İl Temsilcisi Ersoy Bayram, “ Yönetim kurulunda olan arkadaşlarımızla birlikte Tanju Bey’i de ziyaret ettik. Bizi kabul ettiğiniz bizim dertlerimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

ÇELİK: “KENDİMİZİ SİYASİLERE İFADE EDEMEDİK, TOPLUMA İFADE EDEMEDİK”

EYT Bolu-Düzce-Sakarya Grubu Başkanı Mehmet Ali Çelik gerçekleşen ziyarette EYT olarak yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgilendirmeleri yaptı: “Biz Türkiye’nin yaklaşık 65 ilinde temsilcilikler olarak EYT Derneği çatısı altında birleştik. Bolu’da bizim bir çalıştayımız oldu. Bu çalıştaydan 55 ilimizin temsilcisiyle birlikte bir karar aldık. Biz siyasi bir yapı değiliz ancak kendimizi siyasilere ifade edemedik, topluma ifade edemedik. Bizim kendimizi ifade edebilmemiz için federasyon belki daha sonra konfederasyon olmamız gerekiyordu. Bolu-Düzce-Sakarya üzerinde on birinci derneğimizi kurduk. Federasyonlaşma yolunda hızla ilerliyoruz. Kayseri’de 12. Derneğimiz kuruldu. Yaklaşık 25 ilimizde bu dernek kurulacak ve devamı gelecek. İYİ Parti Genel Başkanımıza il yönetiminize bize destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz sivil toplum kuruluşu olarak bu gün çalışma hayatına başlamış ve emekli olmak için uğraşan bütün vatandaşlarımızın özlük ve çalışma hakları için mücadele ediyoruz. Bizim konumuz sadece emeklilikle ilgili sorun yaşayan arkadaşlarımızın sorunu değil. Toplumun her kesiminde çalışan şuan emekli olduktan sonra Bin 60 Lira gibi komik rakamlarla yaşamaya itilen vatandaşlarımızın sorunu da bizim sorunumuz.

“BİZLERİ YOK SAYMAK YERİNE BİZİ DİNLESE, BU SORUN ÇÖZÜLSE”

Biz bölgesinde hangi parti güçlüyse bizim yanımızda oluyorsa ona destek veriyoruz. Bu sorunun çözümü siyaset işidir, meclisten çıkması gerekir. Ancak siyaset yoluyla çözülebilir. Bu nedenle bize destek veren herkese siyasi olarak destek oluyoruz. Bolu’da siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdik. İktidar partisi temsilcisi bir kişi bize siz birileri tarafından kullanılıyorsunuz demiştir. Bizler belli yaşa gelmiş belli sorumluluklalar taşıyan insanlarız vatanımızı milletimizi de seviyoruz. İktidar partisi temsilcileri bizleri itmek ya da yok saymak yerine kabul etse de bizi dinlese ve keşke bu sorun çözülse. Onlar bizi görmeyerek aynı sorunu yaşayan insanların nefretini kazanıyorlar. Sizin siyasi varlığınızın sebebi oydur, insandır. Bizler bizi dinlemeyenlere gerekli cevabı örgütlü bir şekilde mutlaka vereceğiz.“

ÖRNEKBAŞ: “BU YANLIŞIN VATANDAŞ LEHİNE ÇÖZÜLMESİ LAZIM”

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek EYT ‘lilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Örnekbaş şu değerlendirmeleri yaptı: “Bizim için zaman memleketimizin meselelerinden daha önemli değil. Hangi vakit olursa olsun vatandaşımız ve memleketimiz için çalışırız. Vatandaşı için memleket için çalışmayı göze alamayan kişiler siyasetçi olmasın. Bu iş sorumluluk ister. Bizi vatandaşımız arasında bu siyasi kimlikleri rütbe gibi taşımak için bu sorumluluklara girmiyoruz. Bizim derdimiz vatandaşımıza memleketimize hizmet etmektir. Bu gayede olmayan kişiler siyaset konusuna girmesinler. Sosyal hayatımda ve iş hayatımda da geleceğim yere geldim, reklama ihtiyacım yok. Bizim parti yönetimimizde ve diğer alanlarda birlikte çalışma yaptığımız arkadaşlar, devlet işi peşinde koşmayan, rant peşinde, ihale peşinde koşmayan kişilerdir. Bizim devletin o tarafıyla işimiz yok. Bizim işimiz vatandaşımızın içinde bulunduğu problemleri dile getirmek ve çözmektir. Sizin konunuz o yüzden bizi yakından ilgilendiriyor. Sadece emeklilik konusu değil esas Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili bir yanlışlık var ortada ve bu yanlışın vatandaş lehine çözülmesi lazım. Elbette bu konu geçmişte yanlış gitmiştir. 38-39 yaşında insanlar emekli edilmişlerdir. Gerçekten SGK iflas pozisyonuna gelmiştir. Bu konuda neşter vurulması doğru bir yaklaşımdı. Ancak bu kararın karşılığında bu kadar vatandaşa hoyratça bir yaklaşım içine girilmemelidir.

ANKARA’DA DİNOZORLARA VERDİĞİNİZ PARAYI EYT’YE VERSEYDİNİZ BU SORUN ÇÖZÜLÜRDÜ

İktidar partisi bu konuyu kendisinden uzaklaştırarak suçu geçmiş siyasi parti yönetimlerine atmaktadır. 17 yıldır ülkeyi yöneten kişiler sizlersiniz ve bu sorunu siz çözeceksiniz. Bu problem yaklaşık olarak 5 buçuk milyon insanımızı direk etkiliyor. Bu sayının içinden içinde çalıştığı iş koşulları ve aldığı ücret durumu göz önünde bulundurularak faydalanacak kişi sayısı olarak 500 bin civarında öngörülmektedir. Ankara’da dinozorlara verdiğiniz parayı EYT’ye verseydiniz bu sorun çözülürdü. Sizin meseleniz bizim meselemiz. İYİ Parti bu meseleye iyi bakıyor. 2018 yılı aralık ayında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun Sosyal Sigortalar kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin gündeme alınması için önerge verdi. Bu önerge Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri tarafından reddediliyor. İYİ Parti bu noktada elinden gelen mücadeleyi vermiştir ve vermeye de devam edecektir. Keşke kendileri verseler ve bu konuyu gündeme getirseler. Sırf muhalefetten böyle bir teklif geldi diye yapıyorlarsa onlar versinler, onların verdiği önergeyi biz kabul edelim yeter ki vatandaşımızın bu sorunu çözülsün. Dolayısıyla iktidar partisi bu kanun teklifini reddettiği için size bakacak yüzleri yok.

DEVLETİN BU KONUYA NE KADAR YANLIŞ VE ŞAŞI BAKTIĞININ AÇIK GÖSTERGESİDİR BU DURUM

EYT çatısı altında buluşan vatandaşlarımızın şöyle bir problemi var. Devlet bu yaş aralığında duran vatandaşlarımızı genç olarak görüyor. Devlet çalış diyor. Çalıştıran işveren açısından bakıldığında ise “Sen yaşlısın bu işi yapamazsın” deniliyor. Bu nasıl bir açmazdır? Devletin kendi kurumu İş-Kur 35-38 yaş üzerinde bulunan kişilerin başvurularını kayıtlarını almıyor. Devletin bu konuya ne kadar yanlış ve şaşı baktığının açık göstergesidir bu durum. Bu sorun sadece sosyal bir durum kazanma sorunu değildir. Aynı zamanda bir huzur meselesidir. Bakıyoruz bu sorunun içinde kalan vatandaşlarımızın çoğunun ekonomik anlamda sorunlara bağlı olarak geçim sıkıntısı var. Evde huzursuzluk ve boşanma sayılarının artmasına neden olan bir durumla karşı karşıya kalınıyor.

KENDİ ÜLKEMİZİN VATANDAŞINIZA SAHİP ÇIKMIYORLAR

Bazen bakıyoruz doğru bir iş yapıyorlar gibi gözüküyor lakin bir hafta sonra izledikleri yoldan vazgeçiyorlar. İstikrarlı sürdürebildikleri tek bir konu bile yok. Kendi vatandaşımızdan imtina ettiklerini, sizlere vermek istemedikleri kaynakları, sosyal hak ve iyileştirmeleri çok görürlerken bir bakıyorsunuz sığınmacılara verdikleri paralar ve sağladıkları imkanlar belki sizin gibi mağduriyet yaşayan ve yaşamak üzere olan bütün vatandaşlarımızın sorununu çözecek düzeyde. Hiçbir üreteme katkıları olmayan bu insanları ülkemizde besliyorlar. Lakin kendi ülkemizin vatandaşınıza sahip çıkmıyorlar. Özellikle Suriyeliler hiçbir şekilde çalışmıyor. Sadece Afganların bu konuda çalıştıklarını iş yapmak için uğraştıklarını biliyoruz.

VATANDAŞIMIZ BU ÜLKEYİ İYİLEŞTİRECEK SİYASET YÖNETİMİNE FIRSAT VERECEKTİR

Toplumuzun her kesimini ilgilendiren pahalılık ve zamlar konusu var. Vatandaşımız yarın kış kapıya dayandığında enerjiye yapılan zamları daha çok fark edecek ve canı daha çok yanacak. Biz İYİ Parti olarak bu konuları meclisten de her türlü platformda da söylemeye devam ediyoruz. Biz 24 Haziran seçimleri öncesi bu konuda gerekli uyarılarımızı yaptık. İYİ Parti olarak mağdur olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuz gibi sizlerin de yanındayız ve bu sorun çözülünceye kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki bu sorun sizlerin de söylediği gibi ancak doğru bir siyaset yönetimiyle çözülecektir. Vatandaşımız artık her şeyin farkındadır. Vatandaşımız yaşadığı sorunlardan kendini kurtaracak bu ülkeyi iyileştirecek siyaset yönetimine fırsat verecektir. Biz sizler için ne yapmamız gerekiyorsa hazırız. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum.”