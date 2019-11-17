Ezmeci Güzeli Mezeci açıldı

Haber: Ceylan Beykoz

TKP İl Başkanı Davut Ergün ve eşi Azize Ergün evde başladıkları meze üretimini bir dükkanda devam ettirme kararı aldılar. Yaptıkları mezelerin büyük beğeni toplaması üzerine Azize Ergün, Aktaş Mahallesi Sürayya Sokak’ta küçük bir dükkan kiraladı.

Ergün’ün Ezmezi Güzeli Mezeci adını verdiği işletmenin açılışı Cumartesi günü yapıldı. Açılışa Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, çok sayıda STK Başkanı, Ergün Ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesilmesi ile açılışı gerçekleştirilen Ezmeci Güzeli Mezeci, misafirlerine birbirinden güzel ürünlerinden ikram etti.

Ezmeci Güzeli Mezeci, ev yapımı doğal lezzetli mezeleri ile Aktaş Mahallesi Sürayya Sokak numara 12/C’de Boluluların hizmetinde.