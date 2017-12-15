

Haber: Esra ÖZTÜRK

İlimizde turizm sektöründe faaliyet gösteren Selami Can, şimdi de yemek sektöründe Bolu’ya hizmet edecek. Selami Can ve ortağı Burhan Acar’ın sahibi olduğu Ezo Gelin Esnaf Lokantası, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi Askerlik Şubesi karşısında Bolu halkının hizmetine açıldı. Açılışa Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı. Açılışa gelemeyen onlarca STK ve işadamı ise gönderdikleri çelenkler ile hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Yapılan dua sonrası kesilen kurdele ile açılışı gerçekleştirilen Ezo Gelin Esnaf Lokantası müşterilerini bekliyor.