Haber; ESRA ÖZTÜRK

Tutuklu Muş Milletvekili Burcu Çelik 19 Nisan’dan beri cezaevinde tutuklu bulunmasına rağmen, TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun HDP’li tek üyesi olması sebebiyle kendisine iletilen mahpusların yaşadıkları hak ihlallerini cezaevinden gündemleştirmeye devam ediyor. Çelik cezaevlerinde rutin bir şekilde tutuklu ve hükümlülere yönelik darp, hakaret, tehdit, işkence ve kötü muamele, çıplak arama, başta hasta tutsaklar olmak üzere sağlık hakkına erişiminin engellenmesi, Türkçe dışındaki dillerde konuşma yasağı gibi uygulamalar cezaevi politikası halini aldığını belirtti.

Çelik, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Adalet Bakanlığına ilettiği ihlaller arasında ilimizdeki ihlaller şu şekilde sıralandı. Çelik, “Tuncer Bakırhan 5 ay önce Siirt Belediye Eş Başkanlığı görevini yürütürken tutuklanmış ve Bolu F Tipi Cezaevine gönderilmiştir. Kendisi 4 aydır ciddi mide ve bağırsak sorunları yaşamaktadır. Talebine rağmen haftalar sonra revirdeki doktora gidebilmiştir. Bolu Devlet Hastanesine sevk edilmiş ama hastaneye gitmesi tam 40 gününü almıştır. 5 ayda 10 kilo gibi yüksek bir kilo kaybı olmuştur. En temel haklardan olan sağlık hizmetinden faydalanma hakkı elinden alınmıştır” ifadelerini kullandı.