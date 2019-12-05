Fabrika gibi okul

Özel Haber: Volkan YILMAZ

Okulun, metal teknolojileri, ahşap teknolojileri ve motor bölümünde eğitim ve öğretim gören 100 öğrenci okul kıyafeti yerine iş önlüklerini ve işçi tulumlarına giyerek gün boyunca okula para kazandırmak için işçi gibi çalışıyorlar. Bir öğrenci yaptıkları işe karşılık aylık 600 ile bin lira para kazanırken okullarına da bir öğretim yılında 1 milyon 400 bin lira para kazandırdılar. Protokol yapılan kurumların haricinde dışarıdan gelen taleplere de cevap veren okul ve öğrenciler büyük ilgi görüyor. Şu anda öğrenciler motor bölümünde kış lastiği takmakla meşgul olurken, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık ambulansları ve İl Özel İdareye ait dozerleri de karla mücadele öncesi bakımdan geçiriyorlar.

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Aksay, fabrika okul hakkında şunları söyledi; Biz öğretimi üretimin içinde arıyoruz. Öğrenci üreterek öğrenecek. Çünkü öğrenci hem daha dikkatli oluyor, daha iyi odaklanıyor, hem de yaptığı işin ne olduğunu biliyor, bunun bilinci ile çalışıyor. Biz bu işi yaptırırken eğitim seviyesine göre yaptırıyoruz. Mesela mobilya atölyesinde dolabı yaptırmıyoruz. Önce vida nasıl sıkılır, ölçü nasıl alınır gibi işleri öğrendikten sonra kendini bu işin içinde buluyor ve dışarı çıktığında çok rahat o alanda yabancılık çekmeden çalışıyor. Eğitimin üretimle beraber yürümesini sağlıyoruz” dedi.

Müdür Aksay, gelirin yüzde 30’nun öğrencilere verildiğini de belirterek; “Bütün bölümleri işin içine katmaya çalışıyoruz ama öne çıkan bölümler, Metal teknolojileri alanı, ahşap teknolojileri alanı, motor bölümü, bilişim teknolojileri alanı yanında makine bölümü ile elektrik elektronik bölümleri de katkı sağlıyor. Sağlık Müdürlüğü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Bu kurumların bütün araçları burada tamir ediliyor. Ambulanslar da buna dahil. Artı dışarıya da tüm ekipmanlarımızla arkadaşlarımız da bilgi ve birikimleriyle hazırlar. Tüm araçların da bakım onarımlarını lastik değişimlerini yapabiliyoruz. Yönetmelik gereği ay içinde kazanılan ücretin yüzde %30’unun öğrenciye dağıtılması gerekiyor. O ay yapılan işe göre öğrenci para kazanır. Çalışma durumuna göre 600 TL alanda var 1000 TL alanda var. Yani fabrika gibi çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca yeni teknoloji makinaları da aldık ve bu çalışmaları daha da geliştireceğiz” diye konuştu.