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Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın ilimizde faaliyet gösteren SEMMAK AŞ, Serdar Makine, Arçelik AŞ, Alp Plastik ve Mefa Endüstri fabrikalarını ziyaret ettiler.

Cumhurbaşkanının ülke çapında başlattığı istihdam seferberliği kapsamında Vali Baruş ve beraberindeki heyet, SEMMAK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Semercioğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Adil Semercioğlu, Serdar Makine Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kumaş, Arçelik AŞ Bolu Pişirici Cihazlar Genel Müdürü Ayhan Özdemir, Alp Plastik AŞ Genel Müdürü Ali Tufan Öney ve Mefa Endüstri Genel Müdür Yardımcısı Afşin Er ile bir araya gelerek görüştüler.

Vali Baruş, Başkan Yılmaz ve TSO Başkanı Ateş, ziyaretlerde fabrikaların üretim sahalarını da gezerek üretimleri, istihdamları, ihracatları ve üretim koşulları ile ilgili yönetici ve çalışanlardan bilgiler aldılar.



