Fabrikada çıkan yangın korkuttu



Haber: Uğur Balaban

Seyit Mahallesi'nde Mustafa K'ye ait kereste fabrikasının mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika çalışanları, yangın tüplerini ellerine alarak yangına müdahale etti. İşçilerin yaptığı müdahale yeterli olmayınca durum Bolu Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Kerestelerin bulunduğu alana sıçramadan söndürülen yangında, fabrikanın mutfak kısmı hasar gördü.