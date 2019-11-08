Fabrikalar bir bir açılıyor

Haber: BMA

İlimiz Gerede ilçesinde kurulan Deri Organize Sanayi Bölgesinde(Deri OSB) yeni fabrikaların açılışı bir bir gerçekleştirilmeye başlandı. Deri Organize Sanayi Bölgesinde bugüne kadar yaklaşık 40 fabrika üretim ve inşaat aşamasında bulunuyor.

Son olarak Deri OSB’de üretime başlayan fabrikalardan biri olan İskefe Deri’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, Deri Sanayi İşverenleri, İskefe Deri Yönetimi ve işçileri ile şehir dışından çok sayıda işadamı katıldı.

Açılışta konuşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’Deri Organize Sanayimizde İskefe Deri’nin açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle bu fabrikanın açılmasında emeği olan işverenlerimize teşekkür ediyorum. Deri Organize Sanayi’de fabrika inşaatları devam ediyor, 2020 yılı itibari ile yaklaşık 42 fabrika üretime geçmiş olacak. Fabrikalar tedarik noktasında Türkiye’nin ayakkabı ve çanta deri ihtiyacının ülke genelinde neredeyse yarısını karşılamakta, biz inanıyoruz ki fabrikalar üretime başladıktan sonra deri sektörümüz kalite ve üretimde dünya ve Türkiye’de ayakkabı ve çanta sektörünün büyük bir kısmını karşılayacak. Deri organize sanayimiz Gerede ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri’nin önemini her geçen gün daha da anlaşılıyor, Biz de Gerede Organize Sanayi Bölgesi ve sanayicileri için yapmamız gerekenler noktasında tüm çalışmaları yapıyoruz. Deri OSB ile ilgili öncelikli düşüncemiz Gerede’deki dericilerimiz ve burada çalışan işçilerimizdir. Faaliyete geçen fabrikalarda dericilerimiz Deri OSB’de daha modern şartlarda ham derilerini işlemeye başladılar, kalite artacağı için dolayısıyla üretim de artacak ve aynı düzeyde istihdam sağlanacak. Deri sanayimizde çalışan kardeşlerimiz ise daha iyi şartlarda çalışma imkânı bulacaklardır. Açılışını yaptığımız İskefe Deri’nin ve üretime geçen iş yerlerimize hayırlı işler diliyorum. İlçemize istihdam konusunda katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, deri sanayide çalışan hemşehrilerimize kolaylıklar dilerim.”

İskefe Deri’nin açılışı protokol konuşmalarının ardından İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu’nun yaptığı dua ile yapıldı.