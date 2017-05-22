Haber:Kasım ŞAHİN

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Murat Karadeniz isimli vatandaş ölümden döndü. Sabaha karşı Sağlık mahallesinde meydana gelen kurşunlama olayının sır perdesi aralanıyor. Kimliği belirlenen iki kişinin hedefinde işletmeci Murat Karadeniz’in olduğu ve sıkılan 40 kurşundan 4 tanesinin Karedeniz’in vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği belirtildi. Karadeniz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karadeniz’e yönelik yapılan silahlı saldırıda bazı ev ve araçlar zarar görürken, Karadeniz yakınları tarafından kanlar içerisinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil servisine kaldırıldı. Burada ki ameliyat sonrası odaya alınan Karedeniz, sosyal paylaşım sitesinden kendisine saldırıda bulunanlara yönelik, “Hastanedeyim 4 tane kurşun yedim ayaktayım selam olsun. Hesabı nerde sorulur Allah bilir. Kapımın önünde beni taradılar”, “İsmail Gökmen yanlış yerden ses getirdin” ifadelerini kullandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayın vuku bulduğu sokakta titiz bir çalışma yaptı. Yapılan ilk inceleme de olay yerinde 40 adet boş kovan bulunurken, soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülüyor.