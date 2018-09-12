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12 Eylül 2018 Çarşamba
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    • Facebook’tan dolandırdılar

    Sosyal medya platformu Facebook üzerinden banka kredisi çıkarma vaadiyle Yıldırım Doğanay’ı 500 TL dolandıran Hüseyin Uğur Çetintürk’ün davası Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

    12 Eylül 2018 Çarşamba 00:07
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    Facebook’tan dolandırdılar

    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sosyal medya platformu Facebook hesabından 17,500 TL banka kredisi çıkartma vaadiyle Yıldırım Doğanay’ı 500 TL dolandıran sanık Hüseyin Uğur Çetintürk SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı.

    Mahkemeye SEGBİS sistemiyle katılan Yıldırım Doğanay, şahsın avukat olarak kendini tanıttığını belirterek, “ Ben Facebook üzerinden kredi çıkarılacağına dair bir ilan gördüm. Kendisini avukat olarak tanıttı. İlanda bu şahsa ait numara ile irtibat sağladım. Karşıma çıkan şahıs bana kredinin onaylanacağını ancak bunun karşılığında 500 TL ödemem gerektiğini söyledi. Hatta bana onaylandığına dair bir makbuz attı. Bende bana attığı hesap numarasına 500 TL yolladım. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

    Sanık Hüseyin Uğur Çetintürk, facebook hesabının olmadığını belirterek, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Eskişehir’de bir kulüpte iş yerinde garsonluk yaptığım sırada işyerine müşteri olarak gelen Ufuk Öztürk adlı şahısla tanıştım. Kendisi sık sık mekana geldiği için aramızda muhabbet arttı. Aileme para göndereceğim diyerek hesap kartımı ve internet bankacılık şifrelerini verdim. Ablamın telefon faturasını ödeyebilmek için kendisinden 200 TL borç istemiştim. Ablamın hesabına daha sonra 175 TL yollamış. Ben şu an o şahısın nerede olduğunu bilmiyorum. Beni bu olaylara düşürdü. Benim facebook hesabım yoktur. Facebook üzerinden böyle bir şey yapmış. Şirketin de pos makinesinden para çekmiş. Suçsuzum” dedi.

    Dava, tanıklarının dinlenmesi ve eksik evraklarının tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

    Anahtar Kelimeler: Sosyal, Medya, Platformu, Facebook, üzerinden

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