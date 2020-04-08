Faciadan dönüldü!

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Mudurnu ilçesi Büyükcami Mahallesinde bulunan kayalık tepeden kopan parçalar iki evin üzerine düştü. Yaşanan heyelan sonrası evlerde maddi hasar meydana gelirken facianın eşiğinden dönüldü. Kopan kaya parçalarının büyük olmaması evlere ciddi bir zarar vermezken herhangi bir yaralanmaya da sebep olmadı.

Olay sonrası bölgede yaşayan vatandaşlardan edindiğimiz bilgilere göre 1970’li yıllarda yaşanan benzer bir heyelan faciaya yol açmış. Vatandaşlar o yıllarda meydana gelen olayda kopan kaya parçalarının, üzerine düştüğü evde bulunan ailenin ölümüne sebep olduğunu belirttiler.

Son yaşanan heyelan sonrası tepkilerini dile getiren vatandaşlar, zaman zaman irili ufaklı kaya parçalarının tepeden koptuğunu ifade ederek yetkililerden söz konusu yerle ilgili acil tedbir almalarını istedi.