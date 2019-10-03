Faciadan kıl payı

Dün akşam saatlerinde sürücüsü uyuyan tır kontrolden çıkarak yol kenarında buluna emniyet bariyerlerine saplandı. Eydana gelen tek taraflı kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken tır aracı hasar aldı.

Faciadan kıl payı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Dün akşam saatlerinde 16.45 sularında meydana gelen kazada büyük bir şans eseri ölen olmadı. Gerede-Karabük yolu Horhor rampası mevkiinde Bolu istikametine doğru tek yönlü yolda seyreden 34 FG 8275 plakalı tırın sürücüsü direksiyon başında uyuya kalınca olanlar oldu. Direksiyon başında uyuyan sürücü önce yolda zikzaklar çizmeye başladı daha sonra ise yol kenarına bulunan emniyet bariyerlerine çarparak durabildi. Emniyet kemeri kullanmadığı belirlenen sürücü çarpmanın etkisi ile hafif şekilde yaralandı. Özel bir nakliye firmasına ait olan tır olaydan ağır hasar alırken araç sürücüsü olay mahalline sevk edilen acil servis ambulansı ile Gerede Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza yapan 34 FG 8275 plakalı tırın ise kaza mahallinden çekici yardımıyla kaldırıldığı öğrenildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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