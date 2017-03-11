Haber: Aysun Beykoz

Kaza sabah saatlerinde gerçekleşti. Bolu Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde Bolu Atatürk Stadyumu'na doğru ilerleyen 61 FF 250 plakalı pikabın şoförü Yusuf Ulusoy, karşı taraftan gelen 14 EG 561 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışma sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden Ulusoy, çevrede bulunan bir fırının duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası iki araçtada maddi hasar oluştu. Pikap şoförü Ulusoy, kazanın ardından kafasından aldığı darbe ile hafif yaralanırken, kazada başka yaralanan olmadı. Ulusoy, tedavi edilmek üzere Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AZ DAHA FIRININ İÇİNE GİRİYORDU