Facianın eşiğinden dönüldü

Haber: Aysun Beykoz

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mustafa Güngör idaresindeki 06 BFH 062 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refuje çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü olan hurdalar yola saçıldı. Bu sırada aynı yöne giden Sani Polat yönetimindeki 35 AV 3869 plakalı cip yoldaki hurdalara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan hurdalar TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinin 3 şeridini de kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda ulaşım emniyet şeridinden sağlanırken, Karayolları ekipleri yola dökülen hurdaları toplamak için çalışma başlattı.