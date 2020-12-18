Facianın eşiğinden dönüldü



Haber:Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, Demokrasi Meydanında devam eden Belediye İş Merkezi Binası inşaatında kazı yapıldığı esnada doğalgaz borusu zarar gördü. Borudan gaz sızdığını fark eden işçiler hemen doğalgaz firması yetkililerine haber verdi. Doğal gaz firması personeli gelinceye kadar inşaat alanı kapatılarak önlem alındı. Olay yerine gelen doğalgaz firması yetkilileri, sızıntı yaşanan borunun bulunduğu hattaki gaz akımını keserek, borunun tamir edilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası tamir edilen boru gaz akımına tekrar açılırken, işçiler rahat bir nefes almış oldu.

Olası bir facianın eşiğinden dönülen olay sonrası kazayla boruyu delinmesine neden olan müteahhit firma hakkında soruşturma açıldı. Hafta başında Uğur Mumcu Parkı inşaatında çalışan müteahhit firma patlamaya neden olmuştu.