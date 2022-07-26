Facianın eşiğinden dönüldü.

Olay saat 14.30 sularında Cumhuriyet Caddesi Gürsoylar Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Berkcan İleri, evinde arkadaşıyla yemek yaptıktan sonra salonda yemek yemeye başladı. Yemeğin ardından mutfakta ufak tefek patlama sesleri duyan İleri, aspiratörün ampulünün patladığını düşündü. İleri, sesleri kontrol etmek için mutfağa gideceği esnada büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından mutfağı kontrol eden İleri, aspiratörün yandığını görünce itfaiye ekiplerine haber verip binadan ayrıldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Patlamayla birlikte Cumhuriyet Caddesi üzerinde büyük bir panik yaşandı. Patlamayı duyan vatandaşlar sokağa dökülürken, yapılan ihbarlar üzerine olay yerine İtfaiye, Zabıta ve 187 Doğal Gaz Acil ekipleri geldi. Yol, Emniyet ekipleri tarafından kapatıldı. Yangının çıktığı daireye kısa sürede müdahale eden ekipler, yangının doğal gaz borusu yakınındaki aspiratörün patlaması sonucu meydana geldiğini, alevlerin boruya ulaşmadan söndürüldüğünü açıkladı.

OLAYI ANLATTI

Olayın ardından arkadaşıyla birlikte aşağıya inip ekiplerin çalışmalarını bekleyen daire sakini Berkcan İleri, “arkadaşımla yemek yedikten sonra mutfaktan ufak patlama sesleri duyduk. Aspiratör bozuk olduğu için lambasının patladığını düşündüm. Daha sonra biraz daha şiddetli bir ses çıktı kalkıp baktım. Mutfaktan dumanlar çıktığını görünce hemen itfaiyeyi arayarak daireden çıkıp aşağıya indik” dedi.