Facianın önüne geçildi

Haber: Ceylan Beykoz

Seyir halinde giden ceviz ve fındık kabuğu yüklü tırın dorsesi az kalsın yanıyordu. Olay akşam saatlerinde Park dinlenme tesisleri yakınlarında seyir halinde giden ceviz ve fındık yüklü tırın dorsesinden duman çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü 112 kontrol komuta merkezine ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye ekipleri araçtan çıkan dumana müdahale ederek, dumanlar alevli yangına çevrilmeden söndürdü. İtfaiye ekipleri,gerekli söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından olay yerini karayolları temizlik ekiplerine teslim etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 09:44